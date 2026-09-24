Nouă fraudă bancară: primești un card „nou” prin poștă, dar poate fi o escrocherie

O nouă fraudă bancară folosește carduri false trimise prin poștă și coduri QR. Află cum funcționează escrocheria și cum îți protejezi datele bancare.
O nouă metodă de fraudă bancară îi vizează pe clienții băncilor printr-o schemă de phishing mult mai sofisticată.
Victimele primesc prin poștă un plic care pare trimis de banca lor, în interiorul căruia se află un card nou și o scrisoare care anunță că actualul card urmează să expire.
La prima vedere, totul pare autentic: plicul are sigla și culorile băncii, iar numele și adresa destinatarului sunt corecte. Problema este că expeditorul nu este banca.
Cum funcționează noua fraudă cu carduri false
Escrocii folosesc date reale despre victime, precum numele, adresa și, în unele cazuri, data expirării cardului, pentru a face mesajul cât mai convingător.
În plic este introdus un card fals, însoțit de o scrisoare prin care destinatarul este informat că trebuie să își activeze noul card.
De obicei, mesajul creează un sentiment de urgență și îi cere victimei să scaneze un cod QR pentru activare.
Codul nu duce însă către site-ul oficial al băncii, ci către o pagină web clonată, concepută pentru a copia aspectul platformei reale.
Escrocii pot cere datele de logare și codul primit prin SMS
Pe pagina falsă, victimei i se poate solicita să introducă datele de autentificare în aplicația sau platforma bancară.
În unele situații, atacatorii pot cere și codul de verificare primit prin SMS. Acesta poate fi folosit pentru a confirma o operațiune pe care victima nu a inițiat-o.
Dacă persoana refuză să introducă datele solicitate, schema poate continua printr-un apel telefonic.
Un așa-zis „operator bancar” poate suna victima și pretinde că este reprezentantul băncii. Sub pretextul finalizării activării cardului, acesta îi poate solicita codul de verificare primit pe telefon.
Un cod de autorizare primit prin SMS nu trebuie comunicat niciodată unei persoane care vă contactează telefonic.
De ce această escrocherie este mai greu de identificat
Spre deosebire de tentativele clasice de phishing, mesajul poate să nu conțină greșeli evidente de scriere sau elemente vizuale suspecte.
Frauda este concepută să pară personalizată, deoarece atacatorii folosesc informații reale despre victimă și trimit fizic documentele și cardul fals prin poștă.
Tocmai combinația dintre scrisoarea tipărită, cardul fals, datele personale corecte și un site clonat poate face schema dificil de identificat la prima vedere.
Ce trebuie să faci dacă primești un card bancar pe care nu l-ai solicitat
Dacă primești prin poștă un card „nou” pe care nu l-ai comandat, nu îl activa folosind instrucțiunile din scrisoare.
Respectă câteva reguli simple:
Nu scana codul QR din scrisoare înainte de a verifica autenticitatea documentului.
Nu introduce PIN-ul, parola, datele de autentificare sau codurile SMS pe o pagină accesată printr-un cod QR primit prin poștă.
Nu comunica niciodată prin telefon codurile de verificare sau autorizare primite de la bancă.
Contactează banca folosind numărul de telefon de pe cardul pe care îl deții deja sau datele de contact publicate pe site-ul oficial al instituției.
Verifică în aplicația oficială a băncii dacă există într-adevăr o solicitare privind înlocuirea sau reînnoirea cardului.
Dacă ai introdus deja datele bancare pe o pagină suspectă, contactează imediat banca și informează reprezentanții despre incident.
Nu te baza doar pe aspectul cardului sau al scrisorii
Logo-ul băncii, culorile oficiale, numele corect al clientului și un document bine tipărit nu reprezintă o garanție că mesajul este autentic.
În cazul unui card primit prin poștă fără să fi fost solicitat, verificarea trebuie făcută direct cu banca, printr-un canal oficial.
Escrocii folosesc tot mai mult metode care combină frauda fizică cu tehnicile de phishing online. Tocmai de aceea, orice solicitare neașteptată de activare a unui card sau de furnizare a unor date bancare trebuie verificată înainte de a întreprinde orice acțiune.