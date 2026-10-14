Peste 2.000 de profesori au fost eliminați de la concursul pentru directorii de școli
Profesori eliminați din examen / Unsplash
Peste 2.000 de profesori nu au promovat proba de competențe pentru directorii de școli. Testul a inclus întrebări despre pleonasme, paronime și raționament logic.
Peste 2.000 de profesori care au candidat pentru funcțiile de director și director adjunct în școlile de stat nu au reușit să promoveze prima probă a concursului, desfășurată marți, 13 octombrie 2026. Testul de competențe a inclus întrebări de raționament verbal, numeric și logic, iar unele cerințe au vizat exprimarea corectă în limba română, inclusiv identificarea pleonasmelor și folosirea paronimelor.
Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, la examen s-au prezentat 6.684 de candidați, din totalul celor 6.841 înscriși și validați, cu excepția candidaților din județul Buzău. Dintre aceștia, 4.615 au obținut cel puțin nota 6, pragul minim necesar pentru a continua participarea la concurs. Alți 2.069 de candidați nu au atins punctajul cerut.
Rata de promovare a fost de 69,05%, iar media notelor a ajuns la 6,45. Testul a avut 20 de întrebări, care trebuiau rezolvate în cel mult 60 de minute.
Pleonasmele și paronimele, printre cerințele testului
O parte dintre întrebări au verificat capacitatea candidaților de a recunoaște exprimările redundante și de a utiliza corect cuvintele cu formă asemănătoare, dar cu sensuri diferite.
În cazul pleonasmelor, candidații au trebuit să identifice formulări incorecte precum „au colaborat împreună”, „a anticipat dinainte” și „a avansat înainte”. Aceste construcții repetă inutil o idee deja exprimată de unul dintre cuvinte.
Un alt item a vizat paronimele, adică acele cuvinte care seamănă ca formă, dar au înțelesuri diferite. Printre exemplele incluse în variantele de răspuns s-au numărat perechile „familiar” și „familial”, „eminent” și „iminent”, respectiv „complementară” și „complimentară”.
Candidații trebuiau să aleagă enunțul în care termenul era folosit corect în context. Astfel de cerințe au pus accent pe atenția la limbaj și pe capacitatea de a identifica nuanțele de sens ale cuvintelor.
Rezultate mai bune în mediul urban
Datele centralizate după evaluarea digitalizată arată diferențe între candidații proveniți din școlile urbane și cei din mediul rural. Rata de promovare a fost de 70,9% în mediul urban și de 65,7% în mediul rural.
Cele mai bune rezultate, raportat la grupele de vârstă, au fost înregistrate în rândul candidaților cu vârste cuprinse între 40 și 44 de ani.
Rezultatele publicate inițial sunt anterioare soluționării contestațiilor. Candidații pot contesta nota în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului.
Mii de funcții de conducere ar putea rămâne neocupate
După prima probă, 4.615 candidați au rămas în competiție pentru funcțiile de director și director adjunct. În același timp, numărul posturilor scoase la concurs depășește numărul candidaților rămași, ceea ce înseamnă că o parte dintre funcțiile de conducere ar putea să nu fie ocupate în această sesiune.
Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, următoarea etapă este proba scrisă, programată pentru 20 octombrie 2026. Ulterior, vor avea loc evaluarea planurilor manageriale și interviurile, în intervalele stabilite pentru fiecare etapă.
Afișarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct este programată pentru 9 decembrie 2026.
Important: promovarea probei de competențe nu garantează obținerea unei funcții de conducere. Candidații trebuie să parcurgă și celelalte etape ale concursului, conform calendarului oficial.
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