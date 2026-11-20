Publicat 20 nov. 2026, 11:04 Actualizat 20 nov. 2026, 11:06

Actrița Valentina Gheorghiu, de la Teatrul Nottara, este invitata unei ediții speciale a podcastului „Ceva-n PLUS”, din seria Podcasturile REALITATEA. În premieră la Realitatea PLUS, aceasta povestește cum a ajuns pe scena teatrului și cum a trăit momentul decisiv al unui casting la care au participat 150 de candidate.

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