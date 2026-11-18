Un moment de o încărcătură spirituală deosebită va avea loc în România. Realitatea PLUS, singurul partener media al acestui eveniment istoric, merge în exclusivitate pe urmele icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Gherontissa, Sporul Casei, din Sfântul Munte Athos. De acolo, icoana va fi adusă la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, spre închinarea tuturor românilor.

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