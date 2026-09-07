Poliția a împânzit străzile din Sighetu Marmației. Zeci de șoferi au fost amendați

Acțiune de amploare a forțelor de ordine pentru creșterea siguranței rutiere pe raza municipiului.
Poliția rutieră a intensificat acțiunile de control pe drumurile din municipiul Sighetu Marmației, având ca principal scop creșterea gradului de disciplină în trafic și reducerea numărului de accidente rutiere.
Potrivit autorităților, echipajele de poliție au acționat în sistem integrat, organizând mai multe filtre rutiere în zonele cu risc ridicat de incidente și la orele de trafic intens. Controalele au vizat în principal depistarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, în special pe cei care se urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice, dar și pe cei care depășesc regimul legal de viteză.
Sancțiuni aspre pentru abateri rutiere
În urma activităților desfășurate pe teren, oamenii legii au oprit pentru verificări zeci de autovehicule. Dintre conducătorii auto testați și legitimați, 31 de șoferi au fost sancționați contravențional pentru diverse nereguli constatate în trafic. Abaterile au inclus nefolosirea centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil la volan fără dispozitiv de tip hands-free, lipsa documentelor obligatorii sau defecțiuni tehnice ale mașinilor.
De asemenea, în cazurile mai grave, polițiștii au reținut permise de conducere și au retras certificate de înmatriculare. Reprezentanții instituției au subliniat că astfel de acțiuni preventive și de combatere a neregulilor din trafic vor continua și în perioada următoare pe raza municipiului, pentru a asigura un climat optim de siguranță rutieră pentru toți participanții.