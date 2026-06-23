Prăpăd după furtuni în mai multe județe din țară. Drumuri transformate în râuri și străzi inundate în doar câteva minute

Ploile torențiale au provocat haos marți seară în mai multe zone ale României, unde cantitățile mari de apă căzute într-un interval foarte scurt au inundat drumuri, străzi și gospodării. În județele Dolj și Suceava, localnicii s-au confruntat cu viituri puternice care au transformat șoselele în adevărate cursuri de apă.

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