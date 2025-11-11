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Probleme continuă pentru Dani Mocanu! După ce a fost condamnat la închisoare, manelistul este anchetat de ANAF

Probleme continuă pentru Dani Mocanu! După ce a fost condamnat la închisoare, manelistul este anchetat de ANAF

Probleme continuă pentru Dani Mocanu! După ce a fost condamnat la închisoare, manelistul este anchetat de ANAF

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 11 nov. 2025, 17:14

Dani Mocanu, anchetat de ANAF

Lucrurile nu sunt deloc roz pentru Dani Mocanu! După ce manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor, acesta are, mai nou, probleme cu ANAF-ul.

Probleme continuă pentru Dani Mocanu! După ce a fost condamnat la închisoare, manelistul este anchetat de ANAF

ANAF a descoprit nu mai puțin de peste 1,6 milioane de lei, sumă care ar fi reprezentat obligațiile fiscale pe care bărbatul nu și le-ar fi plătit de-a lungul mai multor ani. El ar fi folosit firme controlate pentru a evita plata taxelor.

Schema prin care artisul își ascundea banii de stat folosea firme care obțineau venituri din platforme precum TikTok, YouTube și Facebook, dar le declarau incomplet sau eronat, deducând în mod nejustificat și TVA aferentă unor autovehicule folosite de solist.

În total, ANAF a identificat sume neplătite din TVA, impozit pe profit, dividende și alte taxe, precum și creanțe suplimentare de peste 700.000 de lei din drepturi de autor.

„Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit cãtre aceste societãți controlate de membrii familiei, iar societãțile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societãțile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronatã a TVA aferentã autovehiculelor utilizate de solist”, au transmis autoritățile.

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