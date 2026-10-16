Prognoza meteo Maramureș pentru vineri, 16 octombrie: temperaturi de toamnă și vânt intensificat

Publicat 16 oct. 2026, 10:02 Sursă DirectMM

Vineri, 16 octombrie 2026, vremea din Maramureș va fi răcoroasă, cu temperaturi minime de aproximativ 3-5 grade Celsius. ANM are în vigoare o informare pentru intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mari.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vremea maramures