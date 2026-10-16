Prognoza meteo Maramureș pentru vineri, 16 octombrie: temperaturi de toamnă și vânt intensificat

Vineri, 16 octombrie 2026, vremea din Maramureș va fi răcoroasă, cu temperaturi minime de aproximativ 3-5 grade Celsius. ANM are în vigoare o informare pentru intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mari.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă până vineri, 16 octombrie, ora 18:00. Aceasta semnalează intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri. În Carpații Orientali sunt posibile depuneri de zăpadă la cotele mari.
În plan local, cerul va fi variabil, cu perioade însorite și temporar noros. Dimineața, temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 3-6 grade Celsius.
Temperaturi prognozate pe localități
Iată valorile minime și maxime așteptate vineri în principalele centre din județ:
Baia Mare: min 3°C, max 15°C
Sighetu Marmației: min 5°C, max 14°C
Vișeu de Sus: min 3°C, max 12°C
Borșa: min 6°C, max 9°C
Târgu Lăpuș: min 3°C, max 14°C
Cavnic: min 3°C, max 13°C
Seini: min 3°C, max 14°C
Dragomirești: min 5°C, max 11°C
Ulmeni: min 3°C, max 15°C
Șomcuta Mare: min 3°C, max 15°C
Tăuții-Măgherăuș: min 3°C, max 15°C
Prognoza poate suferi modificări. Pentru informații actualizate în timp real, se recomandă consultarea surselor oficiale.