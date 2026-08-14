Recomandări ale autorităților pentru weekendul de Sf. Maria

"Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță, să fie responsabili în zonele aglomerate, în natură și la locurile de agrement și să apeleze 112 în orice situație de urgență", transmit autoritățile.
În perioada 14–16 august, autoritățile din județul Brașov suplimentează măsurile de siguranță pentru perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și pentru evenimentele culturale, sportive și religioase.
ISU Brașov va avea zilnic peste 130 de pompieri pregătiți pentru intervenții, inclusiv acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor. Pe 15 august, un echipaj de stingere va fi amplasat la Mănăstirea „Constantin Brâncoveanu” din Sâmbăta de Sus.
Pompierii recomandă evitarea focului deschis în condiții periculoase, supravegherea copiilor, scăldatul doar în zone amenajate și evitarea apei după consumul de alcool. Turiștii sunt sfătuiți să cunoască traseele de evacuare ale unităților de cazare, iar participanții la slujbe să respecte regulile privind folosirea lumânărilor și să nu blocheze accesul autospecialelor.
Jandarmeria Brașov va suplimenta efectivele, aproximativ 130 de jandarmi urmând să fie prezenți zilnic în județ pentru menținerea ordinii publice și protejarea participanților la evenimente. Acțiunile vor avea un caracter preventiv, însă încălcarea legii va fi sancționată.
Pentru cei care petrec timpul în natură se recomandă folosirea doar a zonelor de picnic amenajate și păstrarea curățeniei. Turiștii montani sunt sfătuiți să verifice vremea, să folosească trasee marcate, să aibă echipament adecvat și să nu se apropie de animalele sălbatice sau să intre în zone naturale unde accesul este interzis.
Mesajul principal al celor două instituții: "Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță, să fie responsabili în zonele aglomerate, în natură și la locurile de agrement și să apeleze 112 în orice situație de urgență".