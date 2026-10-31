Reținut un bărbat din Republica Moldova pentru trafic de migranți în Maramureș

Publicat 31 oct. 2026, 13:34 Sursă mediafax

Poliția de Frontieră a reținut un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova, suspectat de trafic de migranți. Acesta ar fi promis unui tânăr ucrainean că-l va duce în Ungaria în schimbul sumei de 1.200 de dolari.

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