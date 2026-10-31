Reținut un bărbat din Republica Moldova pentru trafic de migranți în Maramureș

Poliția de Frontieră a reținut un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova, suspectat de trafic de migranți. Acesta ar fi promis unui tânăr ucrainean că-l va duce în Ungaria în schimbul sumei de 1.200 de dolari.
Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21:00, în localitatea Repedea, județul Maramureș. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poienile de Sub Munte au depistat un cetățean străin care intrase ilegal pe teritoriul României.
Potrivit Poliției de Frontieră, este vorba despre un tânăr ucrainean de 24 de ani. Persoana a solicitat o formă de protecție pe teritoriul României și a fost condusă la sediul Serviciului Teritorial pentru Străini (STPF) Maramureș pentru efectuarea procedurilor specifice.
În timpul verificărilor, polițiștii au constatat că ucraineanul intenționa să părăsească țara. Acesta avea o înțelegere prealabilă cu bărbatul din Republica Moldova, care urma să-l preia de la Repedea și să îl transporte până la Budapesta.
Suma convenită pentru acest transport era de 1.200 de dolari. Bărbatul moldovean a fost prins în flagrant delict și reținut în localitate, apoi dus la sediul Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Maramureș, unde a fost introdus în arestul unității.
El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. Cercetările continuă sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. La finalul acestora, se vor dispune măsurile legale corespunzătoare.