Ministrul Agriculturii va cere Guvernului reluarea exporturilor de ovine și caprine în țări terțe în câteva săptămâni

Publicat 30 oct. 2026, 13:20 Sursă bzi

Exporturile de ovine și caprine românești către țările din afara Uniunii Europene ar putea fi reluate în câteva săptămâni, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care va solicita Guvernului autorizarea livrărilor dacă Bruxelles-ul menține restricțiile actuale.

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