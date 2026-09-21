România, pe locul 3 în UE la riscul de sărăcie sau excluziune socială. Peste un sfert din populație, afectată

Publicat 21 sept. 2026, 08:11 Sursă Realitatea.net

Peste 92 de milioane de europeni se aflau în 2025 în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar România rămâne printre cele mai afectate state din Uniunea Europeană. Cu o rată de 27,4%, țara noastră ocupă locul al treilea în UE, după Bulgaria și Grecia.

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