S-a prefăcut grav bolnav și a cerut bani pentru tratamente. Cum ar fi obținut 171.500 de lei de la mai multe persoane

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 15:10

Un bărbat din București este trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, după ce ar fi convins mai multe persoane că suferă de boli grave și are nevoie urgentă de bani pentru tratamente, echipamente medicale și operații.

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