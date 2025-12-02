Șeful NATO: Aderarea Ucrainei rămâne blocată de lipsa unui consens. „Eforturile SUA pot readuce pacea în Europa”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că în prezent nu există unanimitate între statele membre privind aderarea Ucrainei la Alianță. „Situaţia concretă este, aşa cum ştiţi, că un consens al tuturor aliaţilor este necesar pentru ca Ucraina să adere la NATO.

Pentru moment, aşa cum ştiţi, nu există un consens asupra aderării Ucrainei la NATO”, a precizat acesta. Rutte s-a arătat însă optimist în legătură cu rolul Statelor Unite în eforturile diplomatice legate de războiul din Ucraina.

El a spus că inițiativele americane ar putea crea condițiile pentru restabilirea păcii pe continent. „Sunt convins că eforturile susţinute vor ajunge să restabilească pacea în Europa”, a subliniat el.

Declarațiile au venit cu puțin înaintea întrevederii dintre emisarul american Steve Witkoff — trimis de președintele Donald Trump — și liderul rus Vladimir Putin. Rutte a salutat implicarea Washingtonului și a adăugat că se așteaptă ca statele aliate să anunțe noi contribuții la Programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), mecanismul de sprijin financiar destinat armatei ucrainene, în zilele următoare.