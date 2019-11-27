SFATURI DE LA POLIȚIȘTI: Ce faci dacă ai devenit victimă a violenței în familie?
SFATURI DE LA POLIȚIȘTI: Ce faci dacă ai devenit victimă a violenței în familie?
Anunță Poliția, depune o plângere! Apelează numărul de urgență 112.
CAMPANIA SPUNE NU VIOLENȚEI DOMESTICE! Mesajul campaniei îl reprezintă încurajarea raportării la poliție a tuturor cazurilor de violență domestică, indiferent dacă este vorba de martori la infracțiune sau victime implicate direct. În cazul persoanelor nehotărâte sau al celor care au nevoie de informații suplimentare despre acest fenomen, pot suna la linia gratuită pentru ajutor specializat, 0800-500-333, gestionată de ANES.
Reclamarea acestor cazuri va descuraja continuarea comportamentului abuziv al agresorilor potențiali și va schimba mentalitatea colectivă conform căreia violența domestică este un subiect tabu sau nu este atât de gravă încât să necesite implicarea autorităților.
IPJ Maramureș:
Ce faci dacă ești victimă a violenței în familie? Servicii în județul Maramureș.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News