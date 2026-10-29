Sute de locuri de muncă disponibilie la AJOFM Maramureș

AJOFM Maramureș a anunțat disponibilizarea a 304 locuri de muncă vacante în județ pentru săptămâna curentă, acoperind domenii variate, de la construcții și industrie până la servicii și administrație.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Maramureș a publicat lista cu 304 locuri de muncă vacante disponibile în județ. Oferta include posturi pentru personal calificat, necalificat și specializat din multiple sectoare economice.
Printre cele mai solicitate profesii se numără lucrătorul comercial (27 de poziții), muncitorul necalificat la demolarea clădirilor (20 de poziții) și confecționerul din industria textilă (16 poziții). Sunt disponibile, de asemenea, posturi pentru electricieni (14 poziții), ospătari (9 poziții) și manipulanți de mărfuri (12 poziții).
În domeniul ingineresc și tehnic, agenția caută ingineri în industrializarea lemnului (4 poziții), ingineri automatisti (2 poziții), ingineri electroenergeticieni (2 poziții) și ingineri-șefi în construcții (2 poziții). Lista include și specialiști precum chimiști, contabili, electromecanici, proiectanți ingineri mecanici și medici specializi.
Pentru personalul medical, sunt oferite locuri pentru asistenți medicali generalisti (5 poziții), asistent medical de farmacie (1 poziție) și asistent medical radiologie (1 poziție). Sectorul HORECA este reprezentat prin posturi de bucătari (4 poziții), ajutori de bucătărie (7 poziții), barmani (2 poziții) și cameriste de hotel (3 poziții).
Cei interesați pot obține informații suplimentare la sediul AJOFM Maramureș, situat în Baia Mare, pe strada Hortensiei nr. 1/A. Contactele oficiale sunt telefonul 0262 227 821 și adresa de e-mail [email protected].