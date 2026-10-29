Sute de locuri de muncă disponibilie la AJOFM Maramureș

Publicat 29 oct. 2026, 12:04 Sursă Graiul

AJOFM Maramureș a anunțat disponibilizarea a 304 locuri de muncă vacante în județ pentru săptămâna curentă, acoperind domenii variate, de la construcții și industrie până la servicii și administrație.

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