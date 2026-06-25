Tinerii României, prinși între sărăcie, abandon școlar și plecarea din țară. Cifrele care arată un tablou dureros

Apar date îngrijorătoare despre situația tinerilor din România. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la sărăcie extremă în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 29 de ani, potrivit Realitatea PLUS.
15% dintre tinerii români trăiesc cu lipsuri materiale severe. Asta înseamnă că nu își permit lucruri considerate de bază pentru un trai decent. Procentul este de trei ori mai mare decât media europeană, iar presiunea economică tot mai mare îi împinge pe mulți să caute o viață mai bună în străinătate.
Tot mai mulți tineri se simt vulnerabili și excluși
Datele arată că problemele financiare nu înseamnă doar lipsuri materiale, ci și un risc mai mare de excluziune socială. 24% dintre tineri s-au simțit mai vulnerabili din acest punct de vedere decât restul populației.
Situația este cu atât mai dificilă cu cât mulți tineri încearcă să își construiască un viitor într-un context economic, social și politic tot mai instabil. Pentru unii, plecarea din țară devine singura soluție pe care o văd la îndemână.
România ocupă prima poziție în Uniunea Europeană și la abandon școlar timpuriu. 15,5% dintre tinerii români au părăsit prea devreme sistemul de educație. De multe ori, abandonul școlar este legat tot de problemele financiare. Presiunea pusă pe familii, lipsa banilor și nevoia de a munci mai devreme îi fac pe unii tineri să renunțe la școală înainte de timp.
Locurile de muncă, tot mai greu de găsit pentru tineri
Problemele se adâncesc și pe piața muncii. În ultimele luni, zeci de mii de români și-au pierdut locurile de muncă, iar de la 1 iulie este așteptat un nou val de disponibilizări. Tinerii sunt printre cei mai vulnerabili în această perioadă. Angajatorii devin tot mai reticenți când vine vorba de noi recrutări, mai ales în cazul celor care abia au terminat liceul sau facultatea.
Pentru tânăra generație, găsirea unui loc de muncă rămâne una dintre cele mai mari provocări. Iar pentru mulți tineri, lipsa stabilității financiare înseamnă nu doar amânarea planurilor de viitor, ci și gândul tot mai apăsat de a pleca din România.