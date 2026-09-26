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Traficantul de droguri zis „Colț Alb” a fost reținut de procurori la Baia Mare
FOTO: Poliția Română
O amplă acțiune a forțelor de ordine a dus la capturarea unuia dintre cei mai cunoscuți suspecți de trafic de substanțe interzise din județul Maramureș.
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