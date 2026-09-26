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Traficantul de droguri zis „Colț Alb” a fost reținut de procurori la Baia Mare

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 22:17

O amplă acțiune a forțelor de ordine a dus la capturarea unuia dintre cei mai cunoscuți suspecți de trafic de substanțe interzise din județul Maramureș.

Ilie Gherlan, un personaj controversat din lumea interlopă locală, poreclit „Colț Alb”, a ajuns în arestul poliției după o acțiune fulgerătoare a autorităților.

Potrivit primelor informații furnizate de anchetatori, reținerea sa vine ca urmare a unor ample percheziții desfășurate în Baia Mare și în zonele limitrofe, acțiuni care vizează destructurarea unei importante rețele de trafic de substanțe interzise care acționa în județul Maramureș.

Operațiune majoră a forțelor de ordine

Bărbatul se afla de mai mult timp în vizorul procurorilor, fiind suspectat că ar coordona vânzarea și distribuția de droguri către consumatorii din zonă. În timpul descinderilor, forțele de intervenție au ridicat mai multe probe care îl incriminează direct pe suspect, inclusiv cantități semnificative de substanțe ilegale pregătite pentru comercializare, dar și două pistoale letale, potrivit vasiledale.ro.

După încheierea audierilor preliminare, procurorii au dispus măsura reținerii preventive pentru 24 de ore, urmând ca Ilie Gherlan să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Această captură reprezintă o lovitură importantă dată pieței negre a drogurilor din nordul țării, autoritățile continuând investigațiile pentru a identifica toți complicii implicați în rețeaua infracțională condusă de „Colț Alb”.

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