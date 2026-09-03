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Transfăgărășanul, blocat complet pentru o competiție sportivă
Transfăgărășanul va fi închis în weekend
Circulația auto este suspendată sâmbătă pe o porțiune de peste 54 de kilometri, în vederea organizării unui triatlon cu participanți internaționali.
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