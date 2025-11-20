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Ungaria cere UE să suspende finanțarea Ucrainei după scandalul de corupție de la Kiev
Ungaria cere UE să suspende finanțarea Ucrainei după scandalul de corupție de la Kiev
Ungaria cere UE să suspende finanțarea Ucrainei după scandalul de corupție de la Kiev
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