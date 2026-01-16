Viktor Orbán lansează o petiție împotriva finanțării UE pentru Ucraina și mizează pe alegerile din aprilie

Viktor Orbán lansează o petiție împotriva finanțării UE pentru Ucraina

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că va iniția o „petiție națională” prin care își propune să obțină sprijin public pentru poziția guvernului său de respingere a finanțării Uniunii Europene destinate Ucrainei.

Demersul vine într-un moment politic sensibil, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din aprilie, considerate decisive pentru viitorul său politic. Pe fondul unui război care continuă fără perspective clare de încheiere și al unei economii ungare aflate în stagnare, Viktor Orbán a prezentat scrutinul din primăvară drept o alegere între „război și pace”.

Liderul de la Budapesta susține că Ucraina nu merită sprijin financiar suplimentar, iar guvernul său ar fi singura garanție că Ungaria va fi ferită de conflict și de efectele economice ale acestuia, relatează Reuters.

În paralel, partidul de guvernământ Fidesz a intensificat campania electorală, încercând să-l asocieze pe liderul opoziției, Péter Magyar, cu Bruxelles-ul și cu Ucraina. Mesajele afișate pe panourile electorale sugerează că un vot pentru partidul de opoziție Tisza ar echivala cu susținerea războiului și a implicării militare.

Strategia electorală a lui Orbán se adresează în special alegătorilor din mediul rural și reia temele naționaliste și anti-imigrație folosite în campaniile anterioare. Această abordare vine în condițiile în care majoritatea sondajelor de opinie indică un avans al partidului Tisza în fața Fidesz.

Deși detaliile „petiției naționale” nu au fost făcute publice, inițiativa pare să ia forma unui referendum informal, prin trimiterea unor buletine de vot către cetățeni. „Toată lumea va primi această petiție și va avea șansa să spună «nu» și să declare, împreună cu guvernul, că nu vom plăti”, a declarat Viktor Orbán la postul public de radio, acuzând opoziția că ar susține interesele Ucrainei.