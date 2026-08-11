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Zboruri directe România–China, din septembrie. Compania care a primit undă verde

Aeroportul „Henri Coandă”

Aeroportul „Henri Coandă”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 16:23

Românii vor putea zbura din nou direct către China, fără să mai fie nevoiți să facă escală. Începând cu 4 septembrie 2026, compania Air China va introduce curse regulate între București și Beijing.

Zborurile vor pleca de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Același program va fi valabil și pentru cursele din Beijing spre România.

Ruta va fi operată cu aeronave Airbus A330-200, iar durata unui zbor direct va fi de aproximativ 9 ore și 30 de minute, în funcție de condițiile de zbor.

Prețurile pentru noua conexiune sunt deja disponibile. Un bilet doar dus pornește de la aproximativ 475 de euro, în timp ce tarifele pentru un zbor dus-întors încep de la circa 611 euro, în funcție de perioada aleasă și de disponibilitate.

Noua rută București–Beijing marchează revenirea unei conexiuni directe între România și China. TAROM a operat în trecut zboruri către capitala chineză, însă ruta a fost suspendată în urmă cu mai mulți ani.

Pentru românii care vor să călătorească în China, o veste importantă este și faptul că în 2026 cetățenii români pot intra fără viză pentru șederi de până la 30 de zile, în condițiile programului de exceptare de la viză.

Noua conexiune aeriană poate facilita atât călătoriile turistice, cât și deplasările de afaceri dintre România și China, reducând considerabil timpul necesar pentru o astfel de călătorie.

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