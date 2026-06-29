David Popovici, anunț de senzație: îl aduce în România pe recordmanul mondial Pan Zhanle

David Popovici continuă seria rezultatelor excelente din acest sezon, după ce a obținut trei medalii la competiția de la Settecolli. Sportivul român a câștigat aurul în probele de 100 și 200 de metri liber, iar la 50 de metri liber a urcat pe treapta a doua a podiumului.
La scurt timp după revenirea în țară, înotătorul român a anunțat un proiect important de pregătire, care implică unul dintre cei mai valoroși sportivi ai momentului.
Este vorba despre Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber, stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris, cu timpul de 46,40 secunde. Înotătorul chinez urmează să efectueze un cantonament comun în România alături de David Popovici.
Într-un mesaj public, Popovici a transmis că această colaborare reprezintă o oportunitate importantă de schimb de experiență atât din punct de vedere sportiv, cât și cultural.
Totodată, el a precizat că pregătirile vor fi tratate strict profesional și a făcut apel la respectarea intimității programului de antrenament pe durata cantonamentului.
Sportivul român a adăugat și o notă personală, menționând că se pregătește să își întâmpine colegul cu un mesaj în limba mandarină, marcând astfel începutul unei colaborări de mare interes în natația internațională.