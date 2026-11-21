Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 10:46

David Popovici vrea să recâștige recordul mondial la 100 de metri liber în 2027. Campionul român și-a stabilit obiectivul înaintea Mondialelor de la Budapesta.

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