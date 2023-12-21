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Sport· 1 min citire
Fotbal: Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 0-0, în Superliga
Fotbal: Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 0-0, în Superliga
Farul a dominat jocul şi a marcat de trei ori, doar de fiecare dată golul a fost anulat
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