Franța a câștigat pentru al doilea an consecutiv Six Nations

Echipa de rugby a Franței a învins Anglia cu 48-46, într-un meci disputat sâmbătă pe Stade de France, și a câștigat pentru a doua oară consecutiv Turneul celor Șase Națiuni.

„Cocoșii” nu o mai reușiseră performanța din perioada 2006-2007

Francezii s-au impus în final printr-o lovitură de penalizare transformată de Thomas Ramos de la circa 40 de metri, în ultima secundă a unui meci memorabil plin de răsturnări de scor. O victorie a ”Trandafirului Roșu”, care a condus la un moment dat cu 27-17, ar fi adus titlul Irlandei, care a întrecut, tot sâmbătă, Scoția cu 43-21.

Cu 4 înfrângeri în acest an, XV-le Angliei a înregistrat cea mai slabă evoluția a sa în Six Nations din 1976, când competiția reunea cinci echipe, înainte de sosirea Italiei în 2000.

Într-un alt meci, Țara Galilor a dispus de Italia cu 31-17.

În clasamentul final, Franța, care a pierdut un singur meci cu Scoția la Edinburgh (40-50), s-a clasat pe primul loc în Turneul Celor Șase Națiuni cu 21 de puncte, urmată de Irlanda 19, Scoția 16, Italia 9, Anglia 8 și Țara Galilor 6.