Dan Alexa, implicat într-un scandal uriaș după Poli Timișoara – Unirea Tășnad! Antrenorul a „împărțit” pumni pe teren

Poli Timișoara a avut parte de o deplasare complicată pe terenul celor de la Unirea Tășnad, într-un meci care a degenerat în tensiune maximă pe final.

Formația din Timișoara a deschis scorul în minutul 32, după ce Vlad Morar a transformat un penalty obținut în urma unui fault în careu asupra lui Haiduc. Echipa oaspete a intrat la pauză în avantaj, iar repriza secundă a adus mai multe ocazii, dar fără schimbări pe tabelă până în prelungiri.

Finalul a fost însă unul incendiar. Gazdele au lovit bara în minutul 90+2, iar apoi au primit un penalty controversat. Chitaș a ratat inițial, însă a urmărit mingea și a reușit să înscrie în minutul 90+5, stabilind egalarea.

În acel moment, tensiunile au explodat. Jucătorii celor două echipe au intrat în îmbrânceli, iar Dan Alexa, aflat pe bancă, a coborât în mijlocul conflictului. Scenele au degenerat, antrenorul timișorenilor intervenind impulsiv în altercație, într-un moment de maximă tensiune pe final de meci.

În ciuda remizei, Poli Timișoara rămâne lider în grupa 4 din Liga 3, cu 23 de puncte, și continuă seria impresionantă de 27 de meciuri fără înfrângere, dintre care 18 în campionat.

Etapa viitoare, echipa lui Alexa va avea un nou test important, în deplasare, pe 1 mai, contra celor de la Sănătatea Cluj, ocupanta locului 2.