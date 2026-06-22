Sorana Cîrstea primește o veste importantă înainte de Wimbledon. Câte românce intră pe tabloul principal

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 11:55

Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, după rezultate solide în 2026, care includ performanțe notabile la turnee importante precum Roma și Roland Garros.

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