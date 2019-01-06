Știința Explorări și-a reluat pregătirile pentru returul diviziei A1 de volei masculin
Știința Explorări și-a reluat vineri, 4 ianuarie, pregătirile pentru returul diviziei A1 de volei masculin. Primul antrenament al anului 2019 a durat o oră și a fost unul de reacomodare la efort, voleibaliștii disputând o partidă de fotbal.
De la reunirea lotului a lipsit doar Vasile Talpă, care participă în aceste zile cu reprezentativa Republicii Moldova la preliminariile Campionatului European 2019. Naționala masculină a Moldovei joacă duminică, 6 ianuarie, acasă cu Islanda și miercuri, 9 ianuarie, în deplasare cu Muntenegru.Știința Explorări va disputa primul meci oficial din acest an sâmbătă, 26 ianuarie, când va întâlni pe teren propriu formația VM Zalău.
