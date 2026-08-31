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Sport· 1 min citire
SuperLiga, etapa 7: FCSB – UTA Arad, scor 1-3
FCSB a fost învinsă de UTA Foto: Facebook | SuperLiga
Publicat31 aug. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net
UTA Arad a învins FCSB duminică seară, scor 3-1, în etapa a șaptea a SuperLigii.
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