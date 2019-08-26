Trei jucătoare de la Minaur sunt convocate la prima acțiune a lotului de senioare

Naționala de handbal feminin va avea o acțiune de pregătire la București, în perioada 1-3 septembrie. Este vorba mai degraba de o testare medicală și fizică, pentru a se cunoaște parametrii cu care se pleacă la drum. De la CS Minaur au fost convocate trei jucătoare pentru prima acțiune a lotului din noul sezon.

Federația Română de Handbal a anunțat luni componența lotului convocat pentru acest stagiu de pregătire:

Yulia Dumanska, Diana Ciucă, Andreea Adespii Molnar, Cristina Florica, Mădălina Zamfirescu (SCM Râmnicu Vâlcea), Crina Pintea, Laura Moisă, Gabriela Perianu, Denisa Dedu (CSM București), Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Sorina Tîrcă, Daria Bucur (Corona Braşov), Andreea Popa, Anca Polocoşer , Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare), Valentina Ardean Elisei, Laura Pristăvița (Gloria Bistrița), Alina Ilie, Ana Maria Popa (Gloria Buzău), Aneta Udriștoiu (Dunărea Brăila), Lorena Ostase (CSM Slatina).

Advertising

Antrenor principal – Tomas Ryde, antrenor secund – Costică Buceschi, preparator fizic – Ștefan Ciuntu, maseur – Claudiu Mărășteanu, kinetoterapeut – Cătălin Rațiu, performance analist – Radu Cheregi, medic – Florin Ciocoiu.Naționala României va debuta în preliminariile EURO 2020 pe 25 septembrie, la Brașov, împotriva Ucrainei.