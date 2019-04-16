Turneul Speranțelor: Victorie pentru selecționata Maramureșului în meciul cu Sălajul

Cu 6-0 s-a impus selecționata Maramureșului în fața Sălajului, în meciul jucat în deplasare contând pentru a opta etapă din Turneul Speranțelor la fotbal.

Pe Stadionul Municipal din Zalău, duminică, a avut loc întâlnirea dintre selecționatele Sălajului și Maramureșului, programată de a opta etapă din Turneul Speranțelor. Maramureșenii s-au impus cu 6-0, golurile fiind înscrise de Emanuel Morar, Vasile Pop, Angel Onea și Daniel Sarkozi.

Pentru această confruntare au fost convocați jucătorii Alex Boiciuc și Emanuel Breban - portari; Cosmin Stoian, Laurențiu Achim și Ioan Cora - fundași laterali; Robert Bizo, Angel Onea, Marc Pașcu - fundași centrali; Sebastian Boldijar, Alexe Marian și Daniel Sarkozi - mijlocași laterali; Rareș Pop, Vasile Pop și David Bud - mijlocași centrali; Elias Rabecz,Emanuel Morar și Lucas Laza - atacanți.

Următorul meci se va disputa în 5 mai, în compania selecționatei Bihorului, la Oradea.