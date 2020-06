Ploile torentiale din ultima perioada au afectat, conform datelor centralizate, cinci unitati administrativ-teritoriale (Sighetu Marmatiei, Vadu Izei, Sacel, Salistea de Sus, Copalnic Manastur) . Torenții și scurgerile de pe versanti, formate dupa precipitatiile torentiale au condus la cresterea debitelor si nivelurilor unor vai si paraie necadastrate care s-au revarsat din albie si nu au putut fi preluate de retelele de canalizare.

Au fost inundate doua cladiri publice (scoli) sapte gospodarii, sapte anexe gospodaresti, 5,35 km de strazi, 4,2 km de drumuri agricole, 10 hectare de teren arabil si 7 hectare de pasuni si fanete. De asemenea, a fost spalat drumul judetean 182C, dar si drumul comunal 107C, pe o distanta de 800 de metri. Suvoaiele de apa au transportat aluviuni, pietris, material lemnos si material vegetal si au colmatat un podet, 12 fantani si o retea de canalizare. Pompierii militari au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apelor din gospodarii, subsoluri si curti. Comitetele locale pentru situatii de urgenta au actionat cu personal si mijloace tehnice pentru deblocarea podetelor, indepartarea aluviunilor de pe drumurile publice.

Nu au fost afectate lucrari hidrotehnice din administrarea Sistemului de Gospodarire Maramures. Pagubele produse vor fi constatate si evaluate de echipe mixte, alcatuite prin ordin al prefectului, care se vor deplasa in teren. Presedintele CJSU Maramures, prefectul Nicolae-Silviu Ungur, a mentionat ca judetul se afla in continuare sub avertizari hidrometeorologice si ca sunt activate grupurile de suport tehnic si echipe de interventie pentru a actiona in sprijinul populatiei, daca este nevoie. De asemenea, sunt pregatite si echipe de interventie care sa remedieze eventualele deficiente din retelele serviciilor de utilitate publica. Sunt monitorizate de catre personalul operativ zonele cunoscute cu probleme, sectiunile inguste de scurgere pe principalele cursuri de apa, podetele si podurile pentru a se avita apariția de blocaje și obturarii cursurilor de apa.