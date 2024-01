Supărat definitiv pe grupul de presă Realitatea, Sorin Grindeanu a luat o decizie demnă de regimurile totalitare: le-a interzis tuturor membrilor PSD să mai vină le Realitatea PLUS sau să mai dea declarații pentru grupul de presă Realitatea.

Partidul Social Democrat a decis să nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor săi la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:

„În urma atacurilor nedemne și nejustificate având ca singură țintă persoana prim-vicepreședintelui PSD Sorin Grindeanu, Partidul Social Democrat a decis marți, 16 ianuarie 2024, să nu mai onoreze nicio invitație adresată comunicatorilor săi de a participa la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus.

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu este cel mai eficient ministru al Transporturilor din istoria post-decembristă a României și se bucură de întreaga susținere a Partidului Social Democrat. Nu putem asista impasibili atunci când un coleg de-al nostru, oricare ar fi el, este linșat public în mod total nejustificat”, spune comnicatul PSD prin care partidul incearca sa isi justifice decizia.

Anca Alexandrescu, realizatoarea popularei emisiuni Culisele Statului Paralel, a reacționat prompt, printr-o intervenție la Realitatea Plus:

„Ma asteptam la aceasta decizie pentru ca eu astazi la emisiune o aveam invitata pe Gabriela Firea si maine Marcel Ciolacu confirmase ca vine in platou la Culisele Statului Paralel. Duminica o aveam invitata pe ministra Muncii. Nu este o pedeapsa la adresa Realitatii Plus, este o pedeapsa la adresa alegatorilor. Este o dovada foarte clara ca Marcel Ciolacu are sefi, si seful lui Marcel CIolacu este Sorin Grindeanu. Am spus asta de doi ani de zile, astazi a venit si confirmarea.

Pe surse pot sa spun ca membri PSD sunt amenintati cu excluderea din partid daca incalca aceasta decizie a partidului si vin la Realitatea Plus. Mai mult decat atata, astazi o sa fac public mesajul pe care consilierul domnului Ciolacu care de altfel, am si spus ca domnul Ciolacu ii are sefi si pe domnul Bogdan Popescu si do,mnul Eurgen Constantin, care mi-a spus inca de saptamana trecuta ca daca vrea el, niciun membru PSD nu mai vine in emisiunea mea”, a spus Anca Alexandrescu.

În cazul Gabrielei Firea, cand a fost calcata in picioare de un alt post de televiziune, nu a existat o astfel de decizie

„Vreau sa fac o precizare: Este o dovada foarte clara ca domnul Grindeanu este stapanul lui Marcel Ciolacu, pe de o parte, iar, pe de alta parte, nu pot sa nu observ dubla masura pe care o aplica Marcel Ciolacu si PSD-ul, pentru ca, in cazul Gabrielei Firea, cand a fost calcata in picioare de un alt post de televiziune, nu a existat o astfel de decizie, ba chiar Marcel Ciolacu s-a dus foarte des acolo si a girat cumva atacurile la adresa Gabrielei Firea. Deci iata, astazi nu i se da voie Gabrielei Firea sa vina la emisiunea noastra, sub amenintarea ca va fi data afara din partid daca incalca aceasta regula, probabil ca se temeau de ceea ce ar fi putut sa spuna Gabriela Firea. Ma asteptam sa gaseasca un pretext domnul Ciolacu sa nu vina maine, de astazi discutasem cu colegii mei despre acest lucru.Noi vom tine emisiunile in continuare si fara ei. Dar asta e dovada ca PSD-ul nu a intreles absolut nimic din trecut, a ramas acelasi PSD, nu este sub nici o forma noul PSD, iar in privinta ministrilor Transporturilor , in serara asta oi sa-l am pe fostul Ministru al Transporturilor Lucian Sova in platou la Culisele Statului Paralel care va vorbi atat despre domnul Grindeanu cat si despre ce se intampla in transporturi. Din pacate, acum este tinut in brate domnul Grindeanu la PSD, care mai mult sta pe la cluburile de fite decat sa stea de vorba cu romanii, cu jurnalistii si cu transportatorii.

Este un atac si la libertatea presei si la libertatea de exprimare, pentru ca ia un drept cetatenilor romani, a telespectatorilor Realitatii Plus de a se informa corect, prin reprezentantii PSD-ului, ma astept ca aceste represalii sa le simtim si la nivelul CNA-ului pentru ca, asa cum stim, PSD-ul a trimis acolo mai multi reprezentanti, ma astept la un val de amenzi in perioada urmatoare, si la decizii care, pana acum au fost pe sub masa, acum vor fi pe fata.

Ma bucur insa de un singur lucru. Am spus cand am inceput anul acesta ca Realitatea va da si de data asta presedintele si va face un an istoric. PSD astazi a cred ca a luat decizia gresita din punctul meu de vedere. Vorbesc acum ca si fost consilier de comunicare. Este inadmisibil o asemenea decizie, intr-o tara in anul 2024, o tara membra a Uniiunii Europene, cum spunea domnul Sorin Grindeanu, sa bagi pumnul practic unui post de televiziune prin refuzul de a mai participa la emisiuni doar pentru ca Realitatea Plus de doi ani de zile a aratatat argumentat si cu documente cine este Sorin Grindeanu, ce face si cu ce se ocupa”, a mai spus Anca Alexandrescu

