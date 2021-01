După ce a înregistrat pierderi de peste 430 de milioane de lei doar în anul 2019, CFR Călători vrea să se modernizeze. Compania a decis să cumpere angajaților uniforme noi pe care sunt inscripționate funcțiile personalului. Ana Maria Păcuraru ne spune cum stau lucrurile la rubrica Check In.

4.000 de angajati CFR vor avea o tinuta de vara si una de iarna. Pe manecile sacoului sunt aplicate galoane visinii. Tocmai acest element arata functia pe care fiecare o detine. Uniforma de vara a costat 800 de lei, iar cea de iarna 1.250 de lei, in total intreaga investitie se ridica la 800.000 de euro.

In timp ce angajatii au uniforme noi la CFR, problemele se tin lant, nu s-au facut investitii majore in ultimii ani, iar asta se vede in calitatea indoielnica a serviciilor si orele de intarzieri. Nu s-a mai cumparat un vagon nou de aproximativ 10 ani dupa ce licitatiile au fost blocate. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca trenurile de pe multe trasee sunt vechi si murdare.

CFR Calatori isi propune sa modernizeze aproximativ 40 de vagoane anul acesta si sa repare 400 de vagoane, astfel ca in parcul de vagoane folosite zilnic vor ramane peste 1.000. Totul depinde de bugetul care va fi alocat companiei. Doar in anul 2019 estimarea pierderilor a fost de 431 de milioane de Lei. Pana la urma, macar CFR-istii vor fi imbracati frumos. Si marinarii de pe Titanic aveau uniforme calcate cand vasul se scufunda. Nu conteaza cum ne scufundam, macar sa ne scufundam cu stil.

Sursa: realitatea.net