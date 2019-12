Vremea s-a mentinut rece, cu cer mai mult acoperit. A nins in zona montana. Cel mai frig a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la Borsa si Cavnic -4 grade Celsius. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile publice din judet. Ninge la Borsa, in Pasul Prislop. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe partea carosabila a DN 18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180.

Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, intre km 165 si km 180. Vantul prezinta intensificari temporare in Pasul Prislop, cu viteze de pana la 35 km/h. CJSU recomanda conducatorilor auto sa circule prudent, sa foloseasca luminile de intalnire si pe cele de ceata, sa isi adapteze viteza la conditiile de trafic si cele meteorologice si sa pastreze o distanta care sa le permita sa opreasca in siguranta vehiculele. Pe drumurile acoperite de zapada, gheata sau polei este obligatorie echiparea vehiculelor cu cauciucuri de iarna.

Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este umed in zona inalta de munte, partial umed la munte si deal, partial uscat si uscat in zona de ses. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu sase utilaje si au imprastiat 37 tone sare. (12 tone in Pasul Prislop, 11 tone la Viseu de Sus pe DN18 si DN17C, 14 tone pe DN18 in Pasul Gutai). Nu au fost semnalate probleme in trafic, datorita conditiilor meteorologice. Strat de zapada se gaseste doar in zona montana si masoara pana la 16 cm la Vf. Iezer. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost usor variabile. Nu au fost semnalate probleme. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -12 grade la Vf. Iezer, -8 grade in Pasul Prislop, -5 grade la Borsa si in Pasul Gutai, -4 grade la Cavnic, -3 grade la Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei, -2 grade la Ocna Sugatag si Targu Lapus, 0 grade in Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Somcuta Mare. Vremea se mentine si astazi rece in judetul nostru. Cerul va fi mai mult acoperit. In zona montana inalta va ninge. Vantul va prezenta intensificari trecatoare, iar pe creste va spulbera zapada. Izolat, local, se va forma ceata. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre 1 grad si doua grade, iar minime intre -3 si -6 grade.