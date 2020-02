Vremea a fost deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost variabil, temporar noros. In cursul noptii pe arii restranse au cazut precipitatii sub forma de ploaie. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 0,3 l/mp, la Vf. Iezer. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zonele joase de pana la 36 km/h, la Sighetu Marmatiei, iar la munte cu viteze de pana la 86 km/h, spulberand zapada, la Vf. Iezer.

Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 11 grade la Ocna Sugatag, Targu Lapus si 13 grade la Sighetu Marmatiei. Cel mai rece a fost noaptea trecuta in Pasul Prislop si Pasul Gutai 0 grade. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat si partial umed pe majoritatea sectoarelor de drumuri publice. Cer acoperit, vant linistit, vizibilitatea in trafic este buna . Ploua slab in judet. S-a actionat cu doua tone de material antiderapant pe DN18. Pe sectoarele de drumuri judetene au intervenit trei utilaje si au imprastiat 23 tone de material antiderapant. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost variabile.

Nu au fost semnalate probleme. Exploatarea amenajarii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Strat de zapada se gaseste in zona montana si masoara pana la 20 cm la Vf. Iezer, 14 cm la Baiut si 10 cm la Cavnic. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: 0 grade la Vf. Iezer, 1 grad in Pasul Prislop, 2 grade la Targu Lapus, 3 grade in Pasul Gutai, 4 grade la Sighetu Marmatiei si Cavnic, 5 grade la Borsa si Viseu de Sus, 6 grade la Ocna Sugatag, Seini, Somcuta Mare, 7 grade in Baia Mare, Baia Sprie. Vremea va fi deosebit de calda astazi in judet. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua. In cursul noptii, la munte, precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare.

Pe arii restranse, indeosebi la munte cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari temporare ziua care la rafala vor depasi 50-55 km/h, iar pe crestele montane 80-90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 10 si 13 grade, iar cele minime intre 2 si 4 grade.