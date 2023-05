Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) a publicat, astăzi, decizia prin care l-a absolvit pe Lucian Bode de acuzațiile de plagiat. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere.

Cartea publicată pe baza tezei de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, nu este plagiată, a hotărât, astăzi, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI).

Decizia a fost luată, cu un scor zdrobitor, într-o ședință a Consiliului Național de Etică, unde 18 membri au votat în favoarea hotărârii.

Astfel, verdictul CNECSDTI elimină orice bănuială de plagiat asupra lucrării ministrului Lucian Bode.

Pentru a da o hotărâre, profesorii și cercetătorii de renume care compun cea mai înaltă instanța academică națională analizează lucrarea aflată în dezbatere, iar deciziile emise de Consiliu sunt de referință în mediul universitar românesc.

CNECSDTI este cea mai înaltă instituție care este abilitată să dea hotărâri în domeniul respectării eticii academice.

Cartea ministrului Lucian Bode, intitulată “Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, la Editura CA Publishing, 2021, ISBN 978-606-8330-83-9, conține exact teza sa de doctorat, document public, care nu a fost niciodată secretizat.

Iată ce notează, pe scurt, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării:

„Cartea intitulată „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual” – ISBN 978-606-8330-83-9, publicată de către domnul Lucian Nicolae Bode la Editura „CA Publishing – Marca Gândirii Inovative” în anul 2021 nu este plagiată, dar conține un număr mare de greșeli de citare, precum și un stil neuniform de citare.

Deși sursele au fost citate cu unele erori, acest lucru nu a împiedicat identificarea sursei corecte, adică autorul nu a intenționat să ascundă sursa.

CNECSDTI constată că domnul Lucian Nicolae Bode nu este vinovat de abaterea de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, constând în plagiat.”

CNECSDTI emite şi următoarele recomandări:

Recomandări CNECSDTI pentru domnul Lucian Nicolae Bode:

Se recomandă întocmirea de către domnul Lucian Nicolae Bode a unei erate in extenso la cartea „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, ISBN 978-606-8330-83-9, publicată de către domnul Lucian Nicolae Bode la Editura „CA Publishing – Marca Gândirii Inovative” în anul 2021, în care toate greșelile de citare să fie menționate și corectate.

Lucian Bode, după anunțul Consiliului: „Verdictul este cât se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiată!”

„Astăzi, vorbim despre o hotărâre a Consiliului Național de Etică (CNECSDTI) cu privire la cartea pe care am publicat-o pe baza tezei de doctorat. Verdictul este cât se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiată! Așadar, nu am plagiat. Nici în carte, nici în teză. Consiliul Național de Etică a constatat că nu am încălcat normele de etică și conduită academică constând în plagiat.

Mai mult decât atât, autosesizarea cu privire la cartea publicată de către mine a fost respinsă. Așadar, am avut dreptate când am afirmat că această campanie la care am fost supus de către o asociere bine coordonată și puternic finanțată a fost un joc politic și doar atât. Cred că toată lumea a văzut campania orchestrată împotriva mea și care a fost susținută cu bani grei de către adversarii politici”, a declarat, pentru Adevărul, Lucian Bode.