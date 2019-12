Vremea a fost apropiata termic de normalul acestei perioade. Cerul a fost variabil, dar treptat s-a innorat si au cazut, local, precipitatii mixte. In zona montana a fulguit, iar la altitudini de peste 1800 de metri a nins slab.

Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata in Pasul Gutai -2 grade, iar in zona montana inalta la Vf. Iezer – 8 grade Celsius. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din judet este curat si umed. Nu au fost inregistrate probleme in trafic datorita conditiilor meteorologice. A fulguit in aceasta dimineata in Pasul Gutai si la Cavnic.

Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat si imprastiat 16 tone de sare (10 tone pe DN 18, in Pasul Gutai, cinci tone in Pasul Prislop si o tona pe DN17C, Dealul Stefanitei). Cerul este acoperit pe majoritatea sectoarelor de drumuri nationale. Vantul bate linistit, dar prezinta intensificari trecatoare in zona montana, iar pe creste spulbera zapada. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180. CJSU recomanda conducatorilor auto sa conduca prudent, sa foloseasca luminile de intalnire si pe cele de ceata, sa isi adapteze viteza la conditiile de trafic si la cele meteorologice. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost variabile. Nu au fost inregistrate probleme. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: 0 grade in Pasul Gutai si Pasul Prislop, 1 grad la Borsa, Viseu de Sus, Cavnic, Baia Sprie, Sighetu Marmatiei si Ocna Sugatag, 2 grade la Seini, Somcuta Mare, 3 grade la Targu Lapus, 4 grade in Baia Mare. Strat de zapada se gaseste doar in zona montana inalta si masoara pana la 12 cm la Vf. Iezer.

Vremea va fi astazi in judet cu valorile termice apropiate de aceasta perioada. Cerul va fi mai mult innorat. Vor cadea, local, precipitatii mixte. In zona montana inalta va ninge slab. Vantul va sufla moderat, dar va prezenta intensificari in zona montana, iar pe creste va spulbera zapada. Temperaturile vor avea valori maxime cuprinse intre 2 si 5 grade, iar minime intre -1 grad si 1 grad.