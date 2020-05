Ministrul Sănătății a anunțat că a deschis numeroase anchete și controale în farmacii în legătură cu distribuirea Euthyroxului și in cazul in care vor mai fi probleme este posibil să fie reluat exportul paralel. Referitor la măștile de protecție pentru populație, Nelu Tătaru spune că acestea se vor găsi mai multe după 15 mai în farmacii și la nevoie se va lua o decizie de plafonare a prețului, în cazul in care va ramane prea mare.

Ministrul Sănătății a explicat că dacă firma producătoare de Euthyrox nu va face față cererii din farmacii este posibil să fie reluat exportul paralel sau să se apeleze la alți distribuitori.

„La nivel declarativ firma care-l produce (Euthyrox – n.red.) aduce acelasi stoc ca și inaintea pandemiei. Am deschis anumite controale si anchete la distribuitori si farmacii pentru a vedea de ce nu ajung la oamenii care au nevoie.

De o luna de zile de cand sunt ministru, evaluarea pe care am facut-o am facut la nivelul firmei care aduce , firma Merck, am solicitat si in aprilie, s-a marit productia cu 20 la suta, si in 20 mai, la fel, cu 20 la suta. Am recomandat Agentiei medicamentului evaluarea distribuitorilor si farmaciilor si am solicitat firmei Merck ca daca nu poate asigura aceasta productie sa putem noi da voie exportului paralel sau autorizatiei de nevoie speciale sa aducem de la alti dealeri”, a explicat Nelu Tătaru.

Despre preturile mastilor din farmacii pe care le poate cumpăra populația, Nelu Tătaru a vorbit despre o posibilă plafonare a prețului acestora în cazul in care ramane prea mare.

„Mastile din farmacii La nivelul Ministerului Economiei s-a facut o evaluare, avem producatori interni si externi. Preconizam sa acoperim peste 80 de milioane de masti, atat pentru persoanele vulnerabile, unde Guvernul si autoritatile locale pot asigura acest lucru, dar și pentru persoanele care isi pot procura singure din farmaciile cu circuit deschis”, a spus ministrul.

Despre pretul mastilor insa, Tătaru a precizat că „farmaciile cu circuit deschis isi achizitioneaza singure aceste masti”, adica intra in farmacii cu un anumit pret.

Legat de o posibila plafonare a pretului tuturor mastilor, ministrul a raspuns intrebarilor jurnalistilor ca „daca la un moment dat se impune o sa punem si astfel de restrictii”.