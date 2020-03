Încă două maramureșence sunt suspecte de coronavirus. Cele două femei din Baia Mare au sunat ieri la 112 spunând că au simptome specifice COVID-19 și au fost transportate la Spitalul de Boli infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

Cele două femeie în vârstă de 56, respectiv 30 de ani, au sunat la 112 și au fost transportate cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, având simptome precum febră, tuse seacă, durere în gât. Ambele persoane erau venite din Italia și se aflau în izolare la domiciliu. Au fost recoltate probe care vor fi trimise la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

La aceasta data in judetul Maramures sunt 655 persoane izolate la domiciliu, statistica care include si membri familiei. In carantina sunt 17 persoane. Maramuresenii aflati in carantina sunt persoane sanatoase, fara simptomatologie specifica bolii dar pentru ca vin din Italia, tara care se afla in zona rosie, s-a procedat conform procedurilor operationale la intrarea in carantina institutionalizata.