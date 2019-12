România se află, potrivit unui studiu Eurostat din 2019, pe primul loc în ceea ce priveşte rata naşterilor în rândul tinerelor sub 18 ani. Și în Maramureș a crescut considerabil numărul mamelor minore.

Cele mai multe cazuri de tinere care devin mame înainte să împlinească 18 ani sunt în mediul rural. Anul acesta peste 70 de adolescente din Maramureș au devenit mame.

”Îngrijorător este faptul că a crescut foarte mult numărul mamelor minore. Cel puțin în ultimii doi ani mediul rural are o pondere ușor mai crescută față de mediul urban, dar a crescut extrem de mult. Avem situații cu nașteri la copile, la 12-13 ani. Dacă facem o statistică vizavi de numărul mamelor care au sub 16 ani în 2018 am avut aproape 45, ceea ce este mult iar anul acesta și mai mult. În 2019 au fost și mai multe, 77 de mame cu vârsta sub 16 ani. Dacă e să trag o concluzie cred că e imperios necesară educația în acest sens pentru că practic de aici pornim”, a precizat Margareta Pîrvănoiu, șef secție neonatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș”.

Medicii spun că sarcinile timpurii pot avea consecințe grave asupra organismului mamelor iar la asemenea vârste fragede apar foarte des și complicaţiile.