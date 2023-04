Fostul preşedinte al PSD, Liviu Dragnea, a făcut furori în mediul online prin lansarea unui vlog pe teme culinare, numit „Bucătăria de acasă”.

Primul episod a stârnit o mulţime de comentarii, dar şi aproape un milion de vizualizări.

Liviu Dragnea a povestit, la o săptămână după lansarea primului episod din vlogul său culinar, cum i-a venit ideea să devină influencer online şi a răspuns şi unor întrebări venite din partea urmăritorilor săi, cum ar fi dacă talentul culinar l-a descoperit în timpul cât a fost încarcerat la Rahova, unde se zvonea că ar fi lucrat în bucătăria penitenciarului.

”Unui prieten i-a venit ideea. Mă tot vedea cum gătesc şi a zis, dar de ce nu te apuci să te filmezi pentru că ar fi interesant şi uite aşa am filmat prima reţetă acum o săptămână şi ceva. Duminică seară am filmat şi apoi am postat. Dar nu filmez pentru bani. Nu mă gândesc să fac asta, e doar o plăcere, de asta se numeşte „Bucătăria de acasă”!”, a povestit Dragnea pentru Click.

Fostul șef de partid a lămurit și povestea cu perfecționarea din bucătăria penitenciarului: ”Nu, nu am fost la bucătărie, am avut alte atribuţii. În schimb am gătit în cameră, pentru colegi. Ce am mâncat? Ciorbă de cartofi, mâncare de cartofi, orez, fasole”, a explicat Dragnea.

Liviu Dragnea a dezvăluit şi faptul că în închisoare a băut prima cafea din viaţa lui, la vârsta de 59 de ani, iar acum este un băutor frecvent.

”Până la 58 de ani eu nu am băut deloc cafea. Într-o dumincă dimineaţă, în celulă, un coleg şi-a făcut cafea. Era chiar după Anul Nou. Şi i-am zis fă-mi şi mie te rog o cafea să văd cum e. A fost ceva interesant, apoi, încet, încet am ajuns să beau maximum două cafele pe zi de atunci, dar am grijă de unde cumpăr cafeaua. Cafea sută la sută curată, de la ferme mici din diverse ţări. Nu am încredere din cafea amestec.”, a mai spus Dragnea.

Cât despre glumele apărute pe seama vlogurilor sale, Dragnea a spus că nu se supără, ba chiar majoritatea îl amuză.

”Era cel cu Jamilu, dar eu nu mă supăr, mă amuz foarte tare. Nu sunt un om care să se supere, cert este că sunt mai tari glumele astea de acum decât cele pe care le-am auzit când eram în politică.”,, a încheiat fostul parlamentar.

Sursa: Tabu.RO