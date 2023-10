Maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică și producătorul, regizorul și scenaristul Bobby Păunescu au stabilit fondarea casei de producție cinematografică „Tzăndărică Păunescu”. Primul proiect care intră în lucru anul acesta este filmul de lung metraj „Tzăndărică„. Filmările încep pe 18 octombrie, la Washington D.C. În aceeași zi, la faimosul Kennedy Center, maestrul va susține un concert de excepție. Evenimentul este deja SOLD OUT și se anunță a fi unul cu adevărat memorabil.

Considerat cel mai mare baterist român din toate timpurile, maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică va susține, pe 18 octombrie, pe emblematica scenă John F. Kennedy Center for the Performing Arts Center, concertul „Spirit of Romania”, un proiect muzical de excepție, cu începere de la ora 19:30 (ora locală, n.r.).

Artist complex, Ovidiu Lipan Țăndărică este unul dintre cei mai iubiți percuționiști ai rock-ului românesc.

Întors în România după Revoluție, jumătate din viață fiind trăită în exil, în Germania, Ovidiu Lipan Țăndărică a demonstrat un spirit ambițios ce trăiește multicultural, creând proiecte unice, inovatoare, îmbinând muzica tradițională cu modernismul contemporan.

Cu o carieră de peste o jumătate de secol, Ovidiu Lipan Țăndărică ne-a oferit și continuă să ofere muzică de calitate, arătând mereu o energie debordantă, hrănită de spiritul tineresc care l-a consacrat.

Pentru acest proiect extraordinar, Ovidiu Lipan Țăndărică aduce pe scenă trei invitați speciali: Iana Novac, Stelu Enache și Octavian Dobrotă. Sub îndrumarea lui Țăndărică, trupa a realizat un playlist irezistibil, care va oferi o performanță pasională, melancolică și plină de ritm.

Tot pe 18 octombrie, în Washington D.C. încep filmrile la filmul de lung metraj „Tzăndărică”. Anunțul a fost făcut de producătorul, regizorul și scenaristul Bobby Păunescu, pe contul său de Instagram.

„18.10 in Washington DC incep filmarile ! “TZANDARICA” – filmul”, anunță Bobby Păunescu.

Proiectul se bucură de cooptarea în echipa de producție a celebrului director de imagine Viorel Sergovici, o prezență obișnuită la Cannes.

„Sunt extrem de bucuros de faptul că filmul de lung metraj „Tzăndărică”, unul dintre proiectele mele de suflet, a intrat în linie dreaptă. Nume cu greutate în industria cinematografică și artiști excepționali vor pune suflet în acest proiect colosal, gândit în cele mai fine detalii, un proiect ambițios, care va arăta adevărata față a culturii românești. Vom face cunoscute din nou, la nivel mondial, forța cinematografiei și a muzicii din România. Prezența maestrului Ovidiu Lipan Țăndărică mă onorează”, a declarat, pentru realitatea.net, regizorul Bobby Păunescu.

Este un film ce-și dorește să prezinte atât publicului din România cât și publicului din întreaga lume destinul fenomenului formațiilor Phoenix, Roșu și Negru, dar și felul în care curentul care a marcat întreaga lume în anii 60-70, Flower Power, probabil cel care și-a lăsat cel mai adânc amprenta față de dezinhibarea aproape totală a societății întregii planete față de subiectele tabu, fenomen generat fără discuție de apariția în spațiul cultural al formației Phoenix, care a reușit să creeze în spațiul ex-comunist ceea ce formații ca The Beatles și The Rolling Stones au creat în lumea întreagă.

Cum a fost posibil, cum s-a manifestat acest curent Flower Power în „lagărul ex-comunist” vom descoperi prin ochii copilului Ovidiu Lipan, care învață să realizeze instrumente muzicale. Mai apoi, ajuns maestru, starul Ovidiu Lipan Țăndărică fuge din „lagărul ex-comunist” ascuns în instrumentele pe care învață să le „construiască” în copilărie! Timp de 6 zile, a stat ascuns în boxele de concert, ca să treacă prin fiecare graniță până la destinația finală, Germania.

Această „fugă” din țară în 1977, în care a fost ajutat de bunul său prieten și liderul formației Phoenix, maestrul Nicu Covaci, a bulversat întreaga societate din țară, dar a fost considerată și printre primele semnale care vor duce la schimbarea sistemului politic, 10 ani mai târziu.

„Ovidiu Lipan Țăndărică: Născut într-o casă cu tobe, am simțit că acesta e drumul meu. Filmul este povestea unui copil cu vise”

Maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică a avut amabilitatea de a oferi câteva detalii în exclusivitate pentru site-ul realitatea.net despre filmul de lung metraj care promite să fie unul plin de emoție, suspans și umor.

„Filmul va fi construit într-o notă de suspans și va împleti umorul cu realitatea lucrurilor care s-au întâmplat. Va surprinde în detaliu atmosfera anilor 60-70, viața unui artist care a început de mic.

Va fi un film plin de umor, dar și de suspans, cu dialoguri scrise de Bobby Păunescu”, a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică.

„Tzăndărică” este dovada că putem realiza un film de premiu, o co-producție puternică ce reunește actori străini excepționali. Maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică va avea rolul de povestitor, dar și o apariție pe finalul filmului.

„Filmul este povestea unui copil cu vise, un copil care a vrut să-și transpună muzica.

Pentru noua generație care nu a înțeles vremurile din anii 60-70, perioada Flower Power, va fi un film cu un copil care începe să-și tragă pieile pe tobă. Obsesia vieții copilului a fost să fie cel mai mare baterist. Născut într-o casă cu tobe, am simțit că acesta e drumul meu”, a mărturisit Ovidiu Lipan Țăndărică.

„Bobby Păunescu este un maestru în ceea ce face și a reușit să atragă în acest proiect oameni de valoare. Legăturile sale sunt foarte bune și vom avea co-producții cu Germania, Elveția și America”, a mai spus maestrul.