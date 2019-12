Vremea s-a racit fata de zilele precedente. In zonele de ses si de deal au cazut precipitatii mixte, la munte a nins. Stratul de zapada este prezent in zona montana inalta si masoara pana la 15 cm la Vf. Iezer. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Cavnic, Targu Lapus si Borsa -2 grade Celsius. La Vf. Iezer s-au inregistrat -11 grade Celsius. Circularia rutiera se desfasoara pe drumurile publice din judet in conditii de iarna.

Zapada framantata cu grosimea de pana la 2 cm se gaseste depusa pe DN 18, in Pasul Prislop. Tot aici, vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, intre km 160 si km 180. Vantul sufla in zona cu viteze de 30 km/h. CJSU recomanda conducatorilor auto sa circule prudent, sa foloseasca luminile de intalnire si cele de ceata, sa pastreze distanta intre autovehicule si sa isi adapteze viteza la conditiile din trafic si cele meteorologice. De asemenea, reamintim conducatorilor auto ca la deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Celelalte sectoare de drumuri publice din judet au carosabilul curat si umed in zonele de deal si de munte, partial uscat si uscat la ses. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 16 utilaje si au imprastiat 109 tone de sare (62 tone in Pasul Prislop, 17 tone la Viseu de Sus, pe DN18 si DN 17C, 13 tone pe Dealul Hera, 3 tone DN18 la Sighetu Marmatiei, 10 tone in Pasul Gutai, doua tone pe DN1C si doua tone pe E58). Nu au fost semnalate probleme in trafic din cauza conditiilor meteorologice.

Conducatorii auto se pot informa cu privire la starea partii carosabile la telefon 0262 211789 Dispecerat Sectia de Drumuri Nationale, 0262 214101 Dispecerat drumuri judetene. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost usor variabile. Nu au fost semnalate probleme. Exploatarea acumularii hidrotehnice se desfasoara in conditii de iarna. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -3 grade la Borsa, Cavnic si in Pasul Gutai, -1 grad la Targu Lapus, Viseu de Sus, 0 grade la Ocna Sugatag, Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Somcuta Mare.

Vremea se mentine si astazi rece in judet, cu valori apropiate de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult acoperit. Local, vor cadea precipitatii mixte. La munte va ninge. Vantul va prezenta intensificari in zona montana inalta, iar pe creste va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre 1 si 2 grade, iar cele minime intre -3 grade si 0 grade. Izolat se va semnala ceata.