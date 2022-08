Ultima zi a călătoriei prin universul magic UNTOLD, ediția 2022, cea de-a patra zi de festival, a fost trăită cu un entuziasm imens de cei peste 90.000 de fanii veniți din toată lumea pentru a celebra dragostea pentru muzică, libertatea, toleranța și prietenia, alături de cei mai apreciați artiști naționali și internaționali. Peste 360.000 de mii de participanți au trecut pragul tărâmului magic în cele patru zile.

Mainstage-ul UNTOLD și-a deshis porțile pentru cea de-a patra zi de festival pentru live act-uri în premieră, dar și pentru DJ set-uri în exclusivitate.

Cu un palmares impresionant, câștigător a trei premii Latino Grammy, J Balvin este un global icon, un artist care a contribuit într-un mod unic la promovarea culturii latino, așa cum nimeni nu a reușit să o facă până acum. Artistul columbian a urcat pentru prima dată pe mainstage-ul festivalului UNTOLD pentru un show live plin de energie, în care toată lumea aflată pe Cluj-Arena a cântat și a dansat.

,,România a fost prima țară în care am fost invitat să cânt în afara continentului Sud-American. Vă sunt recunoscător pentru întreaga susținere. Să fii artist nu e un sprint, e un maraton, iar voi ați făcut ca totul să pară mai ușor. Dacă oferi dragoste vei primi înapoi tot dragoste. UNTOLD îți mulțumesc pentru invitația de a fi parte din această călătorie. Vă iubesc!”, acesta a fost mesajul lui J Balvin pentru fanii aflați pe Cluj-Arena.

Zecile de mii de fani, ,,latino gang-ul” de la mainstage, cu toții au cântat la unison cele mai cunsocute piese ale ,,băiatului din Medellin”, devenit un icon al culturii latino.

,,Ați creat o atmosferă magică, vă mulțumesc! Am rămas fără cuvinte!”, a spus J Balvin care, la finalul show-ului live, a coborât în mijlocul fanilor UNTOLD purtând steagul României.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronică a fost una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii UNTOLD pentru cel de-al șaptelea capitol al poveștii trăite cu emoție pe Cluj-Arena. Artistul belgian a declarat că este îndrăgostit de magia pe care acest festival reușește să o recreeze la fiecare ediție și a pregătit pentru zecile de mii de fani un concept unic de show, dar și o versiune exclusivistă pentru clasicul ,,Are You With Me”.

Ceremonia de închidere pregătită de organizatorii festivalului UNTOLD, eveniment care ocupă locul 5 în lume la categoria Best Electronic Festival, a fost un spectacol de emoție, lumină, focuri de artificii, lacrimi de bucurie, îmbrățisări între prieteni și mesajul: „UNTOLD, are you with me?”

A fost un un moment care a transformat Cluj-Arena într-un univers unic, universul UNTOLD – The World Capital of Night and Magic!

După o pauză de patru ani, unul dintre cei mai mari DJ ai lumii, Hardwell, a dus distracția la un alt nivel, cu un show exclusivist. UNTOLD face parte dintr-o categorie selectă de patru mari festivaluri incluse în turneul de revenire al olandezului, ,,Rebels Never Die”.

Un adevărat vrăjitor al sound-ul big room house combinat cu elemente din tech, trance și techno, Hardwell și-a invitat fanii într-o călătorie unică, un live în care a inclus piese din viitorul său album programat să apară în luna septembrie. ,,Broken Mirror”, ,,Into the Unknown”, ,,Zero Gravity”, ,,Mind Control”, producțiile clasice cu care artistul olandez a ajuns în clasamentele dance, dar și o piesă nelansată oficial. Festivalul UNTOLD a fost primul loc în care Hardwell a venit cu propriul set-up de scenă.

,,Am fost întrebat de tour manager-ul meu despre festivalurile în care cred și pe care vreau să le includ în turneul meu de revenire. Am răspuns imediat. UNTOLD, suntem împreună pentru că avem aceeași dragoste pentru muzica electronică. Vă mulțumesc și vă iubesc!” – Hardwell

Una dintre cele mai apreciate soliste din Marea Britanie, aflată în clasamentul artistelor cu cele mai multe vizualizări pe YouTube, Anne-Marie a avut un show live, în premieră în România.

Cu o voce exceptională și cu un talent extraordinar, Anne-Marie a cântat alături fanii care au venit să-i vadă show-ul, a glumit cu aceștia și a reușit să creeze o conexiune frumoasă prin intermediul pieselor sale.

Toată lumea a acceptat invitația frumoasei artiste de a face o sesiune de improvizație pe clasicul “Rockabye”.

Germanul Tujamo a fost closing act pentru cel de-al șaptelea capitol UNTOLD. DJ-ul care ocupă locul 36 în Top 100 DJ Mag a prins răsăritul alături de fanii săi pe Cluj-Arena, care l-au primit cu mult entuziasm.

,,UNTOLD are un loc special în inima mea. Știu, ar putea fi interpretat ca un clișeu, dar în 2019 am adus-o aici pe mama mea. A fost pentru prima dată când m-a însoțit în turneu. A fost cel mai emoționant moment al vieții mele. Vă mulțumesc pentru că ați rămas cel mai frumos public din lume”, a fost declarația de dragoste a DJ-ului german pentru fanii UNTOLD.

Experiența UNTOLD a fost completată pe mainstage de Tim Hox, Pascal Junior și de germanul ATB.

Ultima zi a celei de-a șaptea ediții UNTOLD a oferit momente și live-uri speciale și la scenele secundare ale festivalului

Una dintre figurile iconice ale genului underground, germanul Stefan Bodzin, duo-ul Tale Of Us, Coeus, Kevin de Vries și Fehrplay (Closing Act) au fost artiștii care au transformat scena Galaxy într-un univers în care spațiul și timpul nu au contat, a contat doar pasiunea și dragostea pentru muzica techno.

În cele patru zile de festival, scena Alchemy e fost locul în care iubitorii de trap, hip-hop, dubstep sau drum’n’bass au cântat și dansat alături de artiștii preferați. În ultima zi a experienței UNTOLD din acest an au urcat pe scenă cei mai apreciați artiști și trupe îndrăgite: Ian, Culese din Cartier, DOPE D.O.D, Dub FX & Woodnote, DJ Shiver și Arkanian x Azrael Golden.

Pandhora Live, Paax (Tulum), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Jan Blomqvst, Day Dreamers și Pablo Fierro sunt headlinerii care au făcut magie pe scena Daydreaming și i-au ghidat pe fani în călătorii muzicale unice cu seturile lor.

Porțile magice ale universului UNTOLD s-au închis pentru cel de-al șaptelea capitol al acestei experințe magice, dar călătoria continuă.

Sursa: Realitatea de Cluj