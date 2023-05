Orice guvern are un nume. Iar premierul al cărui nume îl poartă Guvernul, ascultă fiecare ministru în parte și decide ce vrea el. Sunt precizări importante pentru a înțelege rolul lui Nicolae Ciucă și situația nefirească în care premierul se ascunde sub scaunul miniștrilor săi. În guvern nu se votează, premierul decide, a atenționat duminică Miron Mitrea, în calitate de invitat permanent al emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea Plus. Consultantul politic a remarcat cum șeful Executivului plasează criza din Educație în brațele miniștrilor social democrați, al Muncii sau de Finanțe, și o lasă de o parte pe ministru Educației, Ligia Deca, anterior consilieră la Palatul Cotroceni.

Miron Mitrea a mers mai departe cu analiza și a apreciat că lipsa de asumare din guvern generează „dezordine în PNL”, un partid în căutarea liderului.

Sursa: Realitatea Din PSD