În urma scandalului în care a fost implicată Sorina Pintea, președintele Consiliului Județean Maramureș a anunțat că va lua o serie de măsuri. Printre acestea se numără și suspendarea Sorinei Pintea din PSD dar și efectuarea unui control la Serviciul de achizitii publice a Spitalului Judetean de Urgenta „Doctor Constantin Opris” din Baia Mare.

”Sunt socat de acuzatiile care sunt indreptate in aceste zile impotriva Sorinei Pintea. Am colaborat foarte bine in ultimii ani, politic si profesional, cu managerul de spital si ministrul Sorina Pintea si tocmai de aceea aceste acuzatii vin ca un soc personal.

Am incredere ca Justitia din Romania va face lumina in acest caz si sper ca familia Sorinei sa fie tare si sa treaca peste acest moment extrem de dificil. Familia sa ( Ovidiu, Ionut, Catalin si Simina) a fost alaturi de Sorina si in ultimele saptamani cand o boala grava o tinea departe de viata publica si sper ca Dumnezeu sa le dea intelepciunea sa treaca sanatosi peste aceasta cumpana.