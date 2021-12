Trei persoane sunt suspecte de infectarea cu Omicron – tulpina de coronavirus depistată deja în Europa și a explodat în Africa de Sud. Un jucător din cadrul echipei de rugby CSM Știința Baia Mare a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2, miercuri seară, după ce a fost în Africa, au anunțat autoritățile. Încă nu se știe dacă este vorba de noua tulpină periculoasă Omicron. Ulterior, Ministerul Sănătății a anunțat încă două cazuri suspecte de Omicron, depistate la persoane care au călătorit cu același avion cu sportivii repatriați din Africa de Sud. Iar ministrul Alexandru Rafila a făcut un anunț teribil, avertizând asupra pericolului dublării infectărilor într-un timp foarte scurt dacă varianta Omicron este deja prezentă în România.

Sportivul confirmat COVID-19 se află într-o stare bună și este monitorizat, fiind internat în spital. Se așteaptă rezultatul secvențierii pentru a ști dacă este vorba de noua tulpină Omicron, care a explodat saptămâna trecută în Africa de Sud.

Alte două persoane au fost confirmate COVID-19 miercuri seară, acestea fiind deja carantinate în județele natale – Vaslui și Brașov. Autoritățile sanitare au declanșat deja anchetele epidemiologice în aceste ultime două cazuri.

Un rezultat în urma secvențierii pentru identificarea posibilă a variantei Omicron, orginară din Africa de Sud, se va ști în câteva ore, au mai precizat autoritățile.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut și primele declarații pe tema suspiciunilor apariției Omicron în România. Medicul a lansat un avertisment teribil.

Lotul de rugby a ajuns în țară marți seară cu o aeronava TAROM trimisă de Guvern după ce au rămas blocați în Africa de Sud timp de câteva zile. Au fost suspendate toate cursele aeriene între Europa și Africa de Sud după descoperirea unei noii variante de coronavirus – Omicron.

Rezultatul probei RT-PCR recoltată aseară (marți, 30 noiembrie – n.red.) la Aeroportul Internațional Maramureș are rezultat pozitiv. Jucătorul este internat in spital. Nu are probleme de sănătate, dar este ținut sub observație și beneficiază de tratament medical.

Având in vedere istoricul de călătorie în Africa de Sud, se va recolta o nouă probă care va fi trimisă pentru secvențiere la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, București, a anunțat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș.

Ministerul Sănătății a anunțat deja că jucătorul nu prezintă simptome iar un rezultat la secvențiere va fi posibil doar mâine, când se va trimite proba pentru secvențiere coronavirus.

