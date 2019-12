Vremea a fost in general frumoasa, usor mai rece noaptea. Cerul a prezentat innorari in prima parte a intervalului apoi, a devenit mai mult senin. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari izolate, dar si temporare in zona montana inalta unde a spulberat zapada Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat si uscat.

S-a intervenit si imprastiat sase tone de sare la Borsa, in Pasul Prislop si o tona la Viseu de Sus. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. Strat de zapada este prezent doar in zona montana inalta si masoara pana la 16 cm la Vf. Iezer. Cel mai rece a fost la Targu Lapus -9 grade Celsius. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost usor variabile. Nu au fost semnalate probleme. Racirea vremii si temperaturile negative au condus la instalarea fenomenelor specifice iernii. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Cisla, Vaser, Ruscova si Iza, Botiza, Mara si Cosau. Curg sloiuri de gheata pe raurile Iza, Mara, Lapus si Suciu. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -11 grade in Pasul Prislop, -10 grade la Vf. Iezer, -9 grade la Targu Lapus, -7 grade in Pasul Gutai, Somcuta Mare si la Seini, -6 grade la Borsa, Cavnic, Baia Mare, Ocna Sugatag, Sighetu Marmatiei, Baia Sprie, -5 grade la Viseu de Sus.

Vremea va fi astazi in judet frumoasa, dar rece dimineata si noaptea. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 3 grade, iar cele minime intre -7 si -4 grade.